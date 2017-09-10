У Житомирі в рамках святкування Дня міста проходить другий Космічний напівмарафон

У центрі Житомира в рамках святкування Дня міста проходить другий Космічний напівмарафон.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку сотні житомирян прийшли на Соборний майдан, аби взяти участь у забігах на різні дистанції. На майдані біля Житомирського музично-драматичного театру встановлено сцену, також на майдані встановлено палатки, де молоді презентують спортивні клуби та секції.

На святкування Дня міста і, зокрема, на цей марафон серед інших, приїхав також перший український космонавт Леонід Каденюк.

О 12 годині 20 хвилин з Соборного майдану стартував забіг на дистанцію у 5 км, участь у ньому взяв Житомирський міський голова Сергій Сухомлин та віце-прем’єр-міністр, житомирянини Геннадій Зубко. Спілкуючись з журналістами, вони , зокрема, розповіли, що Житомир може справедливо претендувати на першість у багатьох сферах і у спорті - теж.

Організатор Космічного напівмарафону – управління у справах сім’ї молоді та спорту міської ради.

Розпочався Космічний напівмарафон з вітального слова від віце-прем’єр міністра України Геннадія Зубка,Житомирського міського голови Сергія Сухомлина та першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка.

«Для нас дуже важливо, що місто Житомир позиціонує себе як спортивне місто. Такі заходи дають можливість для об’єднання громади від якої залежить розвиток міста. Тому марафон можна назвати першим кроком до отримання єдиного бачення розвитку Житомира», - сказав, зокрема, Зубко.

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«Вже традиційно до Дня міста ми поєднуємо яскраві культурні та спортивні заходи. Окремо вдячний гостям міста, які приїхали до Житомира, щоб долучитися до Космічного напівмарафону», - зазначив Сухомлин.

До участі у Космічному марафоні долучилися близько тисячі людей. Так, за даними Житомирської міськради,на напівмарафонську дистанцію 21 км зареєструвалися 279 учасників та на дистанцію 5 км – 201 учасник. Крім того, у дитячих забігах та шкільних естафетах взяли участь близько чотирьохсот дітей, а до корпоративних забігів долучились 52 учасника.

Першим з чоловіків дистанцію у 21 км пробіг переможець минулорічного Космічного напівмарафону Юрій Русюк (м. Луцьк). З жінок першою дистанцію у 21 км подолала Наталія Батрак (м. Харків).

Святкування у Житомирі Дня міста триває. Так, вчора увечері відбувся гала-концерт за участі зірок української естради на майдані Корольова. Для житомирян та гостів міста виступили Анастасія Приходько, ALYOSHA, KADNAY. Хедлайнером заходу став відомий український виконавець Pianобой.