Тарзан і мати Наташі Корольової опинилися в епіцентрі урагану "Ірма" (відео)
15:30, 11 вересня 2017Суспільство
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В Маямі з чоловіком знаходиться і 15-річний син подружжя Архип, а також мати співачка Людмила Поривай.
Сім'я Корольової / HELLO!
Сім'я відомої російської співачки з українським корінням Наташі Корольової, якій заборонено в'їзд в Україну, опинилася в епіцентрі урагану "Ірма" у Флориді.
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Про це свідчать відео, опубліковані в Instagram її чоловіка Сергія Глушка, більш відомого під псевдонімом Тарзан.
В Маямі з чоловіком знаходиться і 15-річний син подружжя Архип, а також мати Корольової Людмила Поривай.
Як повідомляв УНІАН, ураган "Ірма" у Флориді залишив без електрики майже 4 млн споживачів.
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