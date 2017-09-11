Тарзан і мати Наташі Корольової опинилися в епіцентрі урагану "Ірма" (відео)

15:30, 11 вересня 2017
Суспільство
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В Маямі з чоловіком знаходиться і 15-річний син подружжя Архип, а також мати співачка Людмила Поривай.

Привіт!

Сім'я відомої російської співачки з українським корінням Наташі Корольової, якій заборонено в'їзд в Україну, опинилася в епіцентрі урагану "Ірма" у Флориді.

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Про це свідчать відео, опубліковані в Instagram її чоловіка Сергія Глушка, більш відомого під псевдонімом Тарзан.

В Маямі з чоловіком знаходиться і 15-річний син подружжя Архип, а також мати Корольової Людмила Поривай.

Як повідомляв УНІАН, ураган "Ірма" у Флориді залишив без електрики майже 4 млн споживачів.

#hurricaneirma

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#hurricaneirma

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#hurricaneirma

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Теги: #Наташа Корольова Ірма Тарзан