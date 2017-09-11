"Чаша мого терпіння переповнилася": Леді Гага розповіла, чому розірвала стосунки з відомим актором

На міжнародному кінофестивалі в Торонто відбувся показ документального фільму про Леді Гагу "Gaga: Five Foot Two". У фільмі Гага розповіла, що важко переносить розрив з Тейлором Кінні і назвала причину розлучення.

"Ми з Тейлором багато сварилися, і чаша мого терпіння переповнилася. А у відносинах треба розуміти один одного і рухатися в одному напрямку", – сказала співачка.

Зірка вважає, що її успішна кар'єра сприяла розриву, адже вона часто була в роз'їздах і вся віддавалася роботі, пише "Сьогодні".

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Кінні і Леді Гага познайомилися в 2011 році, а через чотири роки в День Святого Валентина він зробив їй пропозицію. Однак минулого літа пара оголосила про перерву у стосунках. Колишні кохані залишилися друзями і продовжували спілкуватися. Але зараз у Гаги закрутився роман з її агентом Крістіаном Каріна.