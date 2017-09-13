Ув'язнені колонії в Одесі пошили 30 тисяч комплектів зимового одягу для бійців АТО (відео)
13:42, 13 вересня 2017Суспільство
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Готові комплекти вже найближчим часом повезуть до частини тилового забезпечення.
Кадр з відео ТСН
Швачки кажуть, що матеріал, з якого шиють спецодяг, став більш якісним, повідомляє ТСН. А конструкція зимових курток і штанів все більше наближається до натовських - з додатковими кишенями і ременями.
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Готові комплекти вже найближчим часом повезуть до частини тилового забезпечення.
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