Ув'язнені колонії в Одесі пошили 30 тисяч комплектів зимового одягу для бійців АТО (відео)

13:42, 13 вересня 2017
Суспільство
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Готові комплекти вже найближчим часом повезуть до частини тилового забезпечення.

Кадр з відео ТСН

Швачки кажуть, що матеріал, з якого шиють спецодяг, став більш якісним, повідомляє ТСН. А конструкція зимових курток і штанів все більше наближається до натовських - з додатковими кишенями і ременями.

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Готові комплекти вже найближчим часом повезуть до частини тилового забезпечення.

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Теги: #зимова форма для ЗСУ#підтримка бійців АТО