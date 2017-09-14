"Жди меня": після 20 років в ефірі на російському телеканалі зі скандалом закрили популярне ток-шоу

Керівництво Першого каналу закрило програму "Жди меня". Причиною завершення проекту став конфлікт з телекомпанією ВИD. Про це повідомляє РБК з посиланням на свої джерела на каналі.

Повідомляється, що час контракту закінчився і сторони не змогли домовитися з новою кандидатурою ведучого програми.

Олександра Галібіна, який останнім часом вів ток-шоу, звільнили без погодження з Першим каналом, а замість нього запропонували Сергія Жигунова або Андрія Соколова.

Однак на Першому каналі виступили проти такого рішення і закрили програму повністю.

"Конфлікт виробника і телеканалу був спровокований творчими розбіжностями з приводу кандидатури ведучого програми", — уточнило інше джерело.

Читайте такожНа російському ток-шоу вигнали українського політолога, який висловився про загибель екс-регіоналки Бережної (відео)

"Жди меня" - програма, яка присвячена пошуку зниклих людей. Вона виходить на російському телебаченні з 1998 року.

Передачу в різні роки вели Ігор Кваша, Михайло Єфремов, Марія Шукшина, Олександр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергій Никоненко, Єгор Бероєв, Ксенія Алфьорова.

Нагадаємо, на початку серпня беззмінний ведучий ток-шоу "Пусть говорят" Андрій Малахов покинув Перший канал і перейшов на телеканал "Россия-1", де веде програму "Прямий ефір".