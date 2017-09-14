"Жди меня": після 20 років в ефірі на російському телеканалі зі скандалом закрили популярне ток-шоу
Конфлікт виробника і телеканалу був спровокований творчими розбіжностями з приводу кандидатури ведучого програми.
Керівництво Першого каналу закрило програму "Жди меня". Причиною завершення проекту став конфлікт з телекомпанією ВИD. Про це повідомляє РБК з посиланням на свої джерела на каналі.
Повідомляється, що час контракту закінчився і сторони не змогли домовитися з новою кандидатурою ведучого програми.
Олександра Галібіна, який останнім часом вів ток-шоу, звільнили без погодження з Першим каналом, а замість нього запропонували Сергія Жигунова або Андрія Соколова.
Однак на Першому каналі виступили проти такого рішення і закрили програму повністю.
"Конфлікт виробника і телеканалу був спровокований творчими розбіжностями з приводу кандидатури ведучого програми", — уточнило інше джерело.
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"Жди меня" - програма, яка присвячена пошуку зниклих людей. Вона виходить на російському телебаченні з 1998 року.
Передачу в різні роки вели Ігор Кваша, Михайло Єфремов, Марія Шукшина, Олександр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергій Никоненко, Єгор Бероєв, Ксенія Алфьорова.
Нагадаємо, на початку серпня беззмінний ведучий ток-шоу "Пусть говорят" Андрій Малахов покинув Перший канал і перейшов на телеканал "Россия-1", де веде програму "Прямий ефір".