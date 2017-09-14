В соцмережі ширяться повідомлення про спробу кіднепінгу в одній зі столичних гімназій

Хвиля занепокоєння і паніки пройшла між батьками київських школярів. Річ у тому, що в одній з київських гімназій стався випадок, коли молоді чоловіки хотіли заманити до своєї автівки дівчат третього класу, йдеться в сюжеті ТСН.

Молодики хотіли заманити дівчаток солодощами, але побачивши, що до них наближається вчитель, поспішили зникнути.

У сюжеті йдеться, що репости про цей випадок ширяться інтернетом і досі. В повідомленні батьків закликають бути обачними і повідомляють їм, що "молоді чоловіки двоє в авто, ще двоє підійшли до дівчат 3-го класу і вмовляли їх сісти в авто, але це вчасно помітила вчитель фізкультури і молодики зникли".

У Дарницькому управлінні освіти (в гімназії саме цього району стався випадок) кажуть що лист був розісланий школам, а молода вчителька показала цю інформацію батькам, а батьки сфотографували - і в інтернет.

В Управлінні освіти кажуть, що лист був для внутрішнього користування, але розголошенням задоволені.

Директор гімназії №287 Олена Юрчук запевняє - кіднепінгу не було, але чоловіки до дівчат підходили - правда. "Потім дівчата сказали вчительці фізкультури, що тих чоловіків, які кликали їх у машину, не знають. Пропонували морозиво, але дівчат ніхто не чіпав", - зазначила директор.

Психологи радять навчити дітей в разі небезпеки не соромитися кликати на допомогу, а батькам зайвий раз не сіяти паніку.