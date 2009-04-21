На акції Полтаваобленерго охочих не знайшлося

Призначені на завтра, 22 квітня, аукціонні торги з продажу 25%-го держпакету ВАТ "Полтаваобленерго" на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) скасовані через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

У Фонді також зазначили, що наступні торги по цьому пакету будуть проведені на УМВБ 29 квітня.

Як повідомляв УНІАН, наказом від 27 лютого №310 ФДМУ відновив продаж 25%+1 акції ВАТ "Полтаваобленерго" і ще блокуючих пакетів п`ятьох обленерго. Номінальна вартість 25%-го пакету акцій "Полтаваобленерго" становить 13,8 млн. грн. Стартова ціна держпакету "Полтаваобленерго" була встановлена в розмірі 307,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтаваобленерго» займає монопольне становище на ринку енергопостачання Полтавської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 19% акцій "Полтаваобленерго" належать кіпрській Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кіпрській Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кіпрській Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кіпрській Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акцій "Полтаваобленерго" належать державі і управляються Національною акціонерною компанією "Енергетична компанія України".