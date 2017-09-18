Кримські окупанти вимагають 3 роки ув'язнення для журналіста Семени

Обвинувачення просить в суді Сімферополя три роки ув'язнення умовно для кримського журналіста Миколи Семени. Про це пишуть "Крим.Реаліі".

Повідомляється, що таку вимогу озвучила на засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя в понеділок, 18 вересня, прокурор Світлана Будинська.

Вона також зажадала заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

Клопотання прокуратури передбачає відстрочку виконання покарання на три роки.

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Як відомо, автор "Радіо Свобода" і "Крим.Реаліі" Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

19 квітня 2016 року підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи стосовно журналіста за статтею російського законодавства про "сепаратизм".