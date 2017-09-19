У центрі Києва утворилися чималі затори через акцію протесту медиків (відео)
11:38, 19 вересня 2017Суспільство
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Центр Києва став у заторах через акцію медиків.
Поліція забороняє проїзд водіям через вулицю Грушевського / Скріншот Google Maps
Неподалік урядового кварталу утворилися чималі затори, поліція забороняє проїзд водіям через вулицю Грушевського. Для перевірки усіх мітингувальників перед парламентом встановили спеціальні рамки металошукачів.
Як повідомляв УНІАН, більше тисячі членів медичних профспілок організували ходу до урядових будівель. Вони вимагають, зокрема, підвищення зарплат.
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