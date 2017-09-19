Більше тисячі медиків вийшли на акцію протесту, у центрі Києва частково перекрили рух (фоторепортаж)

На Майдані Незалежності почалася хода учасників акції протесту профспілок працівників охорони здоров'я України.

Як передає кореспондент УНІАН, серед основних вимог учасників: збільшення медичної субвенції майже на 4 мільярди гривень, призначення профільного міністра, підвищення зарплати та погашення заборгованості, проведення реформи системи охорони здоров'я з дотриманням Конституції та законодавства, а також з урахуванням позиції профспілки.

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Колона рушила у бік урядового кварталу від Майдану Незалежності через Європейську площу. Для колони поліція перекрила одну смугу проїзної частини. Організатори планують висловити свої вимоги під Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України та Адміністрацією президента України.

В пікеті беруть участь понад тисяча людей. Демонстранти тримають в руках транспаранти, зокрема, з написами “Ні! Реформі, що вбиває”, “Немає міністра — немає відповідальності”.

Деякі пікетувальники одягнуті в білі халати, частина — у формі працівників екстреної медицини.