На Житомирщині прикордонники затримали росіянина на позашляховику з невідповідним номером кузова

На Житомирщині громадянин Росії намагався перетнути державний кордон автівкою BMW з невідповідним номером кузова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби.

Читайте такожНа Харківщині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував ІнтерполЯк зазначається у повідомленні, 19 вересня на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники Житомирського загону виявили елітну автівку, номер кузова якої не відповідав записам у реєстраційних документах.

Так, під час огляду транспортного засобу BMW Х-5 російської реєстрації, що їхав в Україну, прикордонний наряд виявив невідповідність номера кузова із номером у свідоцтві про реєстрацію автомобіля.

Керував легковиком 47-річний громадянин Російської Федерації. Наразі іноземця притягнуто до відповідальності за порушення ст. 121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах).

Автомобіль 2008 року випуску вилучили правоохоронці Національної поліції у Житомирській області.