На Житомирщині прикордонники затримали іноземця на викраденій в Румунії іномарці

На Житомирщині прикордонники виявили на українсько-білоруському кордоні автомобіль, викрадений в Румунії, який перебуває у міжнародному розшуку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Черговий автомобіль, що знаходиться в міжнародному розшуку, виявили прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону на українсько-білоруському кордоні.

Так, в пункт пропуску «Виступовичі» для проходження прикордонно-митного контролю прибув транспортний засіб Аudi Q7, 2007 року випуску, білоруської реєстрації під керуванням громадянина Афганістану. Під час здійснення контрольних заходів відносно автівки відбулось спрацювання бази даних «Інтерполу», відповідно до якої легковик знаходиться в розшуку та рахується викраденим на території Румунії.

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Наразі автомобіль встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції в Житомирській області.

За даним фактом прикордонники повідомили Українське бюро Інтерполу, співробітники якого підтвердили, що транспортний засіб розшукується з 2011 року.

Наразі автомобіль встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції в Житомирській області.