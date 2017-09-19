Вийшов перший тизер нового фільму "Лара Крофт" без Анджеліни Джолі

Творці нового пригодницького екшену "Tomb Raider: Лара Крофт" оприлюднили перший постер і тизер стрічки з Алісією Вікандер у головній ролі.

У короткому відео 28-річна Алісія в образі героїні комп'ютерної гри Tomb Raider стрибає у воду, долає видовищні перешкоди, стріляє з лука і не тільки.

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За сюжетом, Крофт – незалежна дочка зниклого ексцентричного шукача пригод. У 21-річної героїні немає справжньої мети в житті, вона відмовляється керувати глобальної сімейної імперією. Зрештою, вона вирішує розгадати таємницю загибелі батька.

У світовий прокат "Лара Крофт" має вийти в березні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Анджеліна Джолі підтвердила свою участь у продовженні "Малефісенти".