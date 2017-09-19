МЗС закликає українців не їхати до країн Карибського басейну через ураган "Марія"

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до країн Карибського басейну у зв’язку з ураганом “Марія”, а тим, хто перебуває в регіоні, виявляти підвищену обачність, без зайвої потреби не залишати укриттів. Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

Зазначається, що, за інформацією Національного центру ураганів США, до північно-східних островів Карибського моря (Пуерто-Ріко, Гаїті, Домініканська Республіка, Гваделупа, Сент-Кіттс і Невіс, Монтсеррат, Мартиніка) наближається ураган “Марія”, якому надано четверту категорію рівня небезпеки. Найбільшої потужності ураган набуде, орієнтовно, 19-20 вересня.

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МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у цьому регіоні, виявляти підвищену обачність, без зайвої потреби не залишати укриттів, а тим, хто планує його відвідати, – утриматися найближчим часом від поїздок.

«Під час перебування в районах, уражених буревієм, необхідно уважно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ураган "Марія" в Атлантичному океані посилився до п'ятої, найвищої категорії.