Медики обласних закладів охорони здоров’я Житомирщини обговорили нагальні питання галузі

Керівники обласних закладів охорони здоров’я Житомирщини обговорили нагальні питання, які необхідно вирішити до кінця року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, ця нарада відбулася сьогодні, 19 вересня, за участю голови обласної ради Володимира Ширми та заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути.

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Серед питань, над якими працюють на сьогодні керівники медичних закладів, є приведення у відповідність чисельності працівників і ліжко-місць, прорахунок виплат заробітної плати та необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів. «За дорученням голови облдержадміністрації Ігоря Гундича, до 1 жовтня ви маєте подати розрахунки і свої пропозиції щодо оптимізації витрат. Ми будемо порівнювати з розрахунковою цифрою надходжень з держбюджету і тоді робити висновки», – зазначив, зокрема, Лагута.

Загалом же, з державного бюджету на 2017 рік Житомирська область отримала на галузь охорони здоров’я 1,7 млрд грн медичної субвенції.