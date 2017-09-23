Сенцова відправили по етапу з колонії в Якутії, його місце перебування невідоме - адвокат

Українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, відправили по етапу з колонії в Якутії, його місце перебування невідоме. Про це УНІАН повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

«Олег перебуває на етапі, його місце знаходження мені невідоме. У кінцевій точці шляху повинні проінформувати адвокатів або родичів. Поки що інформації немає», - сказав захисник.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чим може бути викликане його переміщення з Росії і чи можлива підготовка до обміну, Дінзе сказав: «Гадати не буду».

За його словами, Сенцова почали етапувати тиждень тому.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росіх, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

У той же час уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як і більшості жителів Криму, а відмовитися від нього протягом місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно.

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Міністерство юстиції України звернулося із запитом до РФ про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила в передачі Сенцова і Кольченка Україні. Президент РФ Володимир Путін заявив, що для звільнення Сенцова "повинні дозріти умови".

11 вересня 2017 року стало відомо, що Сенцова етапували з якутської колонії до слідчого ізолятора № 1 Іркутська. Його було поміщено в одиночну камеру в підвалі іркутської в'язниці.