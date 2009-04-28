Ідея продати акції Полтаваобленерго у 20 разів дорожче провалилася

Призначені на завтра, 29 квітня, повторні аукціонні торги з продажу 25% держпакета ВАТ "Полтаваобленерго" на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) не відбудуться через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з повідомленням, наступні торги щодо цього пакета будуть проведені через тиждень.

Як повідомляв УНІАН, призначений на 22 квітня аукціон з продажу 25% держпакета акцій ВАТ "Полтаваобленерго" на Українській міжбанківській валютній біржі також не відбувся через відсутність заявок. Номінальна вартість 25% пакета акцій "Полтаваобленерго" становить 13,8 млн. грн. Стартова ціна держпакета "Полтаваобленерго" була встановлена на рівні 307,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтаваобленерго» займає монопольне становище на ринку енергопостачання Полтавської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 19% акцій "Полтаваобленерго" належать кіпрській Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – кіпрській Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – кіпрській Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – кіпрській Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акцій "Полтаваобленерго" належать державі і знаходяться під управлінням НАК "Енергетична компанія України".