Головний актор фільму "Таксі" прилетів до Криму (фото)

Французький актор Самі Насері приїхав до Криму попри антиросійські санкції. Про це повідомляє РИА Новости.

Насері приїхав на півострів для участі у "Форумі світу", який проводить в Ялті Всесвітній благодійний альянс "Миротворець".

До Криму Насері і його друг, співак з Франції Мурад Бураві прилетіли рейсом з Москви.

"Ми, я і Самі, захотіли (приїхати, - ред.) до вас в Крим, не боїмося санкцій, любимо вашу країну - Росію. Тому ми сьогодні тут", - сказали в аеропорту журналістам Самі і Мурад.

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Зірка "Таксі" охоче фотографувався з людьми, які його впізнали, і роздавав автографи. На питання, як пройшов політ, Насері відповів, що поїздка в Крим зайняла досить багато часу.

"Я швидше на таксі літаю, ніж на літаку", - пожартував актор.