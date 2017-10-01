На кордоні з Україною вбили російського прикордонника

У селищі Тьоткіне Курської області РФ під час спецоперації загинув російських прикордонник.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

У ФСБ заявили, що офіційний коментар щодо події можуть надати у другій половині дня понеділка, 2 жовтня.

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Російські ЗМІ пишуть, що в районі селища Тьоткіне, через яке проходить українсько-російський кордон, проводилася операція «Нелегал». Прикордонники перевіряли сарай, всередині якого сховалися озброєні люди.

Це могли бути бойовики з Сирії, які через Україну намагалися повернутися додому на Північний Кавказ. За даними ЗМІ, озброєні люди застрелили прикордонника-кінолога, всі нападники також загинули.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ заявила, щозатримала в окупованому Сімферополі двох росіян, які нібито передавали спецслужбам України інформацію про діяльність Чорноморського флоту РФ.

"Федеральною службою безпеки в Сімферополі затримано громадян Росії Сухоносову Анну Станіславівну і Долгополова Дмитра Олександровича", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ зазначили, що затриманий чоловік - військовослужбовець, його підрозділ розташований в Криму.