РосЗМІ повідомили про затримання в окупованому Криму росіян, які "шпигували" для України

Російські спецслужби нібито затримали в окупованому Криму росіян-«шпигунів», які слідкували за Чорноморським флотом та передавали інформацію Україні. Про це пишуть «РИА Новости».

"Федеральною службою безпеки в Сімферополі затримано громадян Росії Сухоносова Анна Станіславівна і Долгополов Дмитро Олександрович", - сказано в релізі.

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Зазначається, що затриманий чоловік - військовий, його підрозділ знаходиться в Криму.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт до 8 листопада трьом фігурантам справи «кримських диверсантів», яких було затримано восени 2016 року в Севастополі.

"Севастопольцям Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову та Олексію Бессарабову, котрих звинувачують у підготовці «диверсій» на території Криму, «Київський районний суд» Сімферополя 7 вересня 2017 року продовжив арешт ще на два місяці, до 8 листопада", - йдеться у повідомленні.