На Житомирщині судитимуть медиків виправної колонії за хабар у $ 5 тисяч

На Житомирщині затриманим на хабарі у 5 тис. доларів керівникам лікарні Райківської виправної колонії загрожує від п’яти до десяти років тюрми. Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

«Слідчий відділ прокуратури Житомирської області закінчив досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди начальником лікарні при Райківській виправній колонії та його заступником», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що начальник багатопрофільної лікарні при Райківській виправній колонії та його заступник обвинувачуються у вимаганні та одержанні від засудженого 5 тис. доларів хабара за підготовку до суду клопотання про звільнення засудженого від відбування покарання через хворобу.

Обох керівників затримали 2 серпня слідчі прокуратури спільно із співробітниками спецпідрозділу «К» центрального апарату Служби безпеки України.

Зараз обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України направлено до суду.

На час досудового розслідування медиків відсторонили від посади.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, медики вимагали від засудженого 5 тис. доларів хабара за підготовку клопотання до суду, щоб звільнити його від подальшого відбування покарання за хворобою.

Правоохоронці затримали їх у Бердичеві 2 серпня цього року під час отримання хабара у 5 тис. доларів.