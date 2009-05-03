Заступник голови підмосковного міста знайдений повішеним

Заступник голови адміністрації підмосковного міста Бронниці Михайло Калістратов покінчив життя самогубством.

Вранці в неділю Калістратов був знайдений повішеним у своїй власній квартирі. Після огляду тіла фахівці дійшли до висновку, що чиновник наклав на себе руки. На місці працює слідча група.

Раніше, за інформацією співрозмовника з міліції, щодо чиновника було порушено кримінальну справу за статтею "шахрайство". Його підозрювали в привласненні 190 тисяч рублів.

Михайло Калістратов був першим заступником голови адміністрації міста Бронниці Раменського району Підмосков`я, повідомляє ІТАР-ТАРС. Він займався питаннями розвитку і утримання міського господарства, ремонту і експлуатації автодоріг, транспортного забезпечення в місті, функціонування зв`язку і охорони довкілля.