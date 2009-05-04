Погода на завтра

Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі, вдень до 22° тепла.

Як повідомили УНІАН у Українському гідрометцентрі, 5 травня буде мінлива хмарність. У західних та північних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. На решті території короткочасні дощі, місцями грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, в західній частині - переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, в західних областях та на Луганщині місцями 1-3° тепла; вдень 17-22°, на узбережжі морів 13-18° (в Карпатах вночі заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла).

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9°, вдень 20-22°.