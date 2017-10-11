Центр Києва паралізували 10-бальні затори

На дорогах Києва у середу ввечері, 11 жовтня, утворилися 10-бальні затори. Про це свідчать дані сервісів Google.

Через затори рух було паралізовано в центрі столиці.

У заторах стоять також Набережне шосе і основні транспортні артерії на Лівому березі.

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Судячи з даних сервісів Google, на дорогах міста відбулися численні ДТП.

Як повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві сьогодні відбулася перевантаження тролейбуса через велику кількість пасажирів. У нього зайшло стільки людей, що він просто "сів" днищем на дорогу