У Київраді дійшли згоди щодо подальшого процесу перейменування вулиць - депутат

Голови фракцій на погоджувальній раді, що відбулась у Київраді під час перерви у засіданні, дійшли згоди у питанні подальшого голосування щодо проекту рішення про перейменування вулиць у столиці. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова фракції «Солідарність» Андрій Странніков.

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«18 із 19 проектів рішень, які стосувались перейменувань, Київрадою проголосовані позитивно. 19-й проект поки що не проголосовано з однієї простої причини. Тому що в один проект злито 15 перейменувань. Різних - і дрібних, і більш значущих. Тому, коли на прохання депутатів вилучити окремі (незначні) пункти з проекту рішення, зал не проголосував, це, відповідно, вплинуло на їхню позицію при голосуванні в цілому. Наприклад, для кого було принциповим голосування саме сьогодні за перейменування провулку Делегатського?», - сказав він.

Водночас, як зазначив Странніков, на погоджувальній раді домовились, що частина «непринципових позицій буде вилучена, а принципові будуть проголосовані».

Як повідомляв УНІАН, перед обідньою перервою Київрада прийняла за основу проект рішення про перейменування бульвару Дружби Народів на бульвар Миколи Міхновського, а проспект Героїв Сталінграда – на проспект Володимира Івасюка.

Також проектом рішення передбачено перейменування ще 13 вулиць, проспектів, провулків у столиці, а також уточнення ще щодо трьох. Під час обговорення виступали багато депутатів, виникла дискусія щодо вмотивованості нових назв. У ході обговорення було вилучено пункт про перейменування бульвару Кольцова на бульвар Миколи Руденка.

Депутати з фракції «Свобода» в Київраді, обурені тим, що рішення не було підтримано в цілому, почали блокувати трибуну. У зв’язку з цим у засіданні було оголошено перерву на обід, а голів фракцій запросили на погоджувальну раду.