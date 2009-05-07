У Польщі знайшли «свинячий грип»

У Польщі офіційно оголошено про виявлення першого зараженого вірусом грипу H1N1, - повідомляє Радіо Свобода.

58-річна мешканка міста Мельце привезла вірус зі США, звідки прилетіла кілька днів тому. В цей час жінка знаходиться в міській лікарні.

"Її стан не можна назвати тяжким. Виглядає все так, ніби це звичайний грип: температура, кашель. Ми не панікуємо, а спокійно робимо те, що потрібно робити", - повідомила директор лікарні Анета Дика-Урбаньська.

Тим часом міністр охорони здоров’я Польщі Ева Копач заявила, що Польща готова відбити атаку небезпечного вірусу, а співробітники державного центру епідеміології вже приступили до роботи.

"Зараз наше завдання - знайти всіх, хто летів одним рейсом з хворою зі США - це 179 осіб. Цим ми разом з прикордонниками і представниками авіакомпанії вже займаємося", - заявив представник Центру.

Шпиталізовані також члени родини носійки вірусу H1N1.