Попередня версія пожежі в Дніпропетровську, яка забрала 9 життів

Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за фактом недотримання вимог пожежної безпеки в залі ігрових автоматів, де сьогодні вночі під час пожежі 9 осіб загинуло, 11 - постраждали.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу.

Наразі попередня версія пожежі - несправність одного з гральних автоматів, однак розглядаються й інші версії, зазначили в ДГЗ.

До Дніпропетровська вилетів заступник міністра МВС Олександр САВЧЕНКО. Він очолить слідчо-оперативну групу з розслідування причин трагедії.

Фото УНІАН