Попередня версія пожежі в Дніпропетровську, яка забрала 9 життів
09:52, 07 травня 2009Суспільство
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Порушено кримінальну справу
Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за фактом недотримання вимог пожежної безпеки в залі ігрових автоматів, де сьогодні вночі під час пожежі 9 осіб загинуло, 11 - постраждали.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу.
Наразі попередня версія пожежі - несправність одного з гральних автоматів, однак розглядаються й інші версії, зазначили в ДГЗ.
До Дніпропетровська вилетів заступник міністра МВС Олександр САВЧЕНКО. Він очолить слідчо-оперативну групу з розслідування причин трагедії.
Фото УНІАН
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