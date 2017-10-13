Виготовляли та збували зброю: у Дніпрі викрили угруповання, до якого входив нацгвардієць (фото)
10:31, 13 жовтня 2017Суспільство
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Угруповання затримано під час збуту чергової партії зброї та боєприпасів.
У Дніпрі викрито злочинну групу, в яку входили службовець Національної гвардії та двоє цивільних осіб, що понад рік займались виготовленням та збутом зброї і боєприпасів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прокуратурі Дніпропетровської області, вказаних осіб затримано під час збуту чергової партії зброї та боєприпасів.
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На місці події вилучено 4 саморобні пістолети, гвинтівку та більше 5 тисяч набоїв до вказаної зброї. Також вилучено обладнання для виготовлення набоїв та зброї.
У четвер, 12 жовтня, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Триває досусове розслідування за ч.1 ст.263 КК України.
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