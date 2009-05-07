Газпром позбавляється Фірташа

Створений у 2003 році газовий трейдер Emfesz, який контролює чверть ринку Угорщини, більше не належить колишньому партнерові "Газпрому" Дмитру Фірташу, пише newsru з посиланням на газету "Ведомости". На думку газети, за новим власником маячить "Газпром".

П`ятого травня в офіс Emfesz нагрянули представники Дмитра Фірташа - українського бізнесмена, який разом з "Газпромом" володіє газовим посередником Rosukrenergo. Візитери пред`явили співробітникам фірми рішення кіпрської Mabofi Holding (на 100% володіла Emfesz, входить в Group DF Фірташа) про відставку директора Emfesz Іштвана Гоцци. А їм у відповідь показали документи, що Emfesz більше не належить Mabofi, її єдиний власник - швейцарська RosGas AG, ділиться газета.

Emfesz змінила власника ще в квітні: у Гоцци було доручення на продаж Emfesz, і він ним скористався, розповіли співрозмовники "Ведомостям".

Про існування швейцарської фірми RosGas стало відомо тиждень тому з прес-релізу Emfesz. Після російсько-української газової війни "Газпром" перестав поставляти газ Rosukrenergo, а та - Emfesz, йшлося в повідомленні компанії. Тому знайдений новий постачальник - фірма RosGas.

З одного боку, у Emfesz укладені експортні контракти з Rosukrenergo до 2015 року, і угорці могли зажадати штрафів за зрив постачань через європейські суди. З іншої - Emfesz з її дистрибуторською мережею в Угорщині - привабливий актив.