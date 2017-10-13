Росія відмовила українським лікарям у відвідуванні викраденого 19-річного Гриба

Представництво Міністерства закордонних справ РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування українськими лікарями 19-річного громадянина України Павла Гриба, який утримується у краснодарському СІЗО.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"На жаль, поки не вдалося. Вони ще перебувають там, у в'язниці у Краснодарі, але шанси мінімальні, оскільки ми отримали вже офіційну відповідь від представництва МЗС Російської Федерації в Краснодарі, де, власне, міститься відмова, де говориться про те, що відвідання іноземними лікарями ув'язнених не передбачено чинним законодавством", - сказав дипломат.

"Фактично, я повторю, шанси дуже малі, але оскільки йдеться про здоров'я хлопця, дитини фактично, використовуємо навіть мізерні шанси", - зауважив Погорельцев.

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"Якщо сьогодні не вдасться потрапити, то очевидно, вже надалі там перебувати лікарям сенсу не буде ніякого, хоча станом на зараз консули і лікарі продовжують спробу потрапити. Вже були зроблені чергові звернення з цього приводу. Але результат такий, як є. Дозволу нема", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медичної установи. 16 вересня його повернули до слідчого ізолятора.

Хлопець має важку вроджену хворобу та потребує щоденного специфічного лікування.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд з прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я і дізналися, чи отримує він необхідне лікування. "Сподіваюсь, що українські МЗС, МОЗ і уповноважений з прав людини зроблять все для того, щоб наші лікарі якнайшвидше потрапили до Павла Гриба. А РФ не наважиться порушити пряму вказівку ЄСПЛ і не допустити їх до Павла", - повідомила адвокат.

12 жовтня українські медики виїхали до Краснодара.