У Росії заарештували 19-річного сина українського офіцера

У РФ заарештували сина українського офіцера – 19-річного Павла Гриба у Краснодарі. Про це повідомили в середу, 13 вересня, у Жовтневому районному суді Краснодара, передає "ТАСС".

Зазначається, що Гриба заарештували 17 серпня на два місяці.

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"Запобіжний захід – арешт на два місяці. [Рішення] винесено 17 серпня", - повідомили в суді, зазначивши, що мова йде про "обвинувачуваного Гриба Павла Ігоровича, 1998 року народження, оголошеного в міжнародний розшук".

Як повідомляв УНІАН раніше, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч із РФ. За словами Гриба, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. В Гомелі батько з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла під вартою у спецустановах в цій країні. Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Цю інформацію підтвердили й українські прикордонники. 7 вересня Гриб-старший повідомив, що його сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 у Краснодарі.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що українським дипломатам доручено отримати доступ у СІЗО в Краснодарі до Павла.