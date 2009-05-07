Тимошенко побачила в гральному салоні замуровані пожежні виходи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що пожежа, що виникла в гральному салоні в Дніпропетровську, є сигналом про необхідність терміново наводити в країні порядок у системі грального бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні урядової комісії з розслідування причин пожежі в залі гральних автоматів, у результаті якого загинули 10 осіб.

Прем`єр підкреслила, що якби розважальні заклади працювали з дотриманням усіх існуючих норм, то подібних випадків статися б не могло. Проте на сьогоднішній день небезпека виникнення таких випадків по всій країні досить велика.

«Така небезпека є по всій Україні й те, що сталася ця біда в Дніпропетровську, це перший сигнал. А порядок треба наводити загалом - з існуванням у країні грального бізнесу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Приклади в інших країнах є, як наводити порядок, і, я думаю, що в Україні теж прийшов час робити відповідні кроки», - сказала прем`єр-міністр.

Вона зазначила, що після огляду згорілого приміщення й спілкування з членами комісії, їй стало відомо, що в закладі серйозно порушувалися норми пожежної безпеки, зокрема були замуровані й закриті пожежні виходи.

Крім того, не дотримувалися нормативи з розміщення гральних автоматів і комп`ютерів у приміщенні клубу.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО критично поставилася до того, що подібні заклади розміщуються в житлових будинках, оскільки апаратура, що знаходиться в них, дуже електроємна й існує небезпека того, що електромережі можуть не витримати напруги.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що вважає за необхідне, щоб винних у трагедії й смерті людей було знайдено й відповідним чином покарано.

Прем`єр сьогодні відвідала лікарню, в якій перебувають постраждалі під час пожежі.