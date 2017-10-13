У Житомирі кулінари змагатимуться за кубок голови ОДА Гундича на чемпіонаті "Battle Chefs 2.0"

У Житомирі 20-21 жовтня кулінари змагатимуться за кубок голови ОДА Ігоря Гундича на чемпіонаті «Battle Chefs 2.0».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирі відбудеться ІІ відкритий житомирський обласний чемпіонат кулінарного мистецтва та сервісу «Battle Chefs 2.0», де кулінари змагатимуться за кубок голови Житомирської облдержадміністрації.

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За словами організаторів, на сьогодні подали заявки близько 150 учасників. Будуть брати участь кулінари і майстри з Черкас, Дніпра, Києва, Луцька, Одеси, Миколаєва, Житомира.

На учасників чекають змагання у 15 різних номінаціях.

Учасники змагань продемонструють як і практичні навички на місці, так і готуватимуть домашні завдання.

"Переможці отримають дипломи, медалі і кубки",- обіцяють організатори змагань.

Захід відбудеться у Житомирі 20-21 жовтня у ТЦ «Метро» за адресою: проспект Незалежності, 55-В. Відкриття 20 жовтня о 12.00 год.