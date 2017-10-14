В Одесі вшанували пам'ять загиблих захисників України. Як передає кореспондент УНІАН, понад 300 осіб прийшли на молебень, який пройшов у сквері Небесної Сотні біля меморіального знака воїнам Одеси і Одеської області, які загинули в зоні АТО.

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На молебень, зокрема, прийшли голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, обласний прокурор Олег Жученко, депутати Одеської обласної ради, представники командування Військово-морських сил України і Південного оперативного командування, духовенства, громадських та ветеранських організацій, військовослужбовці, родичі загиблих та ін.

Церемонія почалася з хвилини мовчання. Після молебню присутні поклали квіти до підніжжя меморіального знака, багато з них ставали на коліна. Пролунав Державний Гімн України, а також збройові залпи на честь полеглих героїв. Представники різних родів військ пройшли маршем.

Також у сквері Небесної Сотні розгорнута експозиція: стенди з фотографіями та інформацією про загиблих за незалежність і цілісність України, фрагменти снарядів, понівечених вибухами автомобілів та інші речі, доставлені із зони проведення антитерористичної операції.

Перед молебнем також відбулося урочисте покладання квітів до монументу Тарасу Шевченку, що розташований в однойменному парку культури і відпочинку.