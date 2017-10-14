У Харкові відкрили меморіальну дошку командиру роти глибинної розвідки, який загинув в зоні проведення АТО

У Харкові відкрили меморіальну дошку командиру роти глибинної розвідки Сергію Лобову, який загинув в зоні проведення АТО.

Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міноборони, напередодні в урочистій церемонії відкриття пам’ятного знаку на фасаді будівлі міської гімназії № 82, де навчався загиблий, взяли участь офіцери та курсанти Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Під час жалобного мітингу свої співчуття висловили цивільні викладачі та військовослужбовці, які разом з майором навчалися чи проходили службу в одній військовій частині.

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«Ми завжди пам’ятатимем Сергія як надійного друга, перспективного офіцера і просто доброзичливу людину. На його прикладах виховуватимуться нові покоління захисників України», - наголосив начальник бронетанкової служби військового інституту капітан Владислав Болєлов.

Довідка УНІАН. Командир роти глибинної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону майор Сергій Лобов загинув під час виконання бойового завдання в районі проведення антитерористичної операції. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).