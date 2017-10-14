У Дніпрі пройшов масштабний військовий марш (фото, відео)

14 жовтня відзначається День Захисника України. На честь свята в центрі Дніпра пройшов масштабний військовий марш. Про це повідомляє місцеве видання 056.

«Сьогодні у нас подвійне свято — Покрова та День наших захисників. На жаль, сьогодні доводиться також згадувати тих, хто загинув, захищаючи Батьківщину. Але ми також вшановуємо тих, хто продовжує стояти на варті. Ми схиляємо голову перед живими, і перед мертвими, тому що сьогодні ми живемо в мирі», - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман.

До військового маршу приєдналися курсанти Університету внутрішніх справ, поліція, співробітники ДСНС, бійці АТО, сім'ї загиблих — в цілому більше тисячі чоловік. Урочистості розпочалися з присяги поліцейського. 344 курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ склали присягу на вірність українському народові.

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Після урочистого шикування колони військовослужбовців пройшли по площі між Дніпропетровською облдержадміністрацією та обласною радою.

Далі підрозділи в супроводі поліції вийшли на центральний проспект ім. Яворницького, по якому пройшли до історичного музею.