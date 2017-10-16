У Миколаєві відвідувачів концерту Бабкіна евакуювали через повідомлення про замінування

У Миколаєві увечері 16 жовтня через повідомлення про замінування обласного палацу культури евакуювали працівників та відвідувачів і відклали концерт співака Сергія Бабкіна.

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Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації обласної поліції Олена Бережна, на телефон102 надійшов дзвінок про замінування палацу.

"Проводиться евакуація людей на час проведення перевірки. Скасування концерту немає, він переноситься у часі. Працюють вибухотехніки і рятувальники, поліція забезпечує охорону порядку", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня перед початком концерту Сергія Бабкіна під у Запоріжжі зібралися кілька десятків протестувальників. Відбулися сутички з поліцією, але концерт пройшов як і було заплановано.