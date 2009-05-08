Тимошенко розповіла, скільки Україна заробила на «торгівлі повітрям»

Від продажу квот на викид вуглекислого газу Україна вже одержала 640 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на селекторній нараді з представниками регіональних влад.

«Ці 640 млн. грн. ми вже готові використовувати на нашу ключову програму, яку ми оголосили і яку проводимо, – це реконструкція, модернізація і заміна застарілих котлів, які зараз працюють на природному газі», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що найближчими тижнями очікується ще одне надходження коштів від продажу квот. Таким чином, загальна сума становитиме близько 2 млрд. грн.

При цьому прем`єр-міністр заявила про необхідність активізувати роботу з підготовки проектів заміни котлів на теплонасоси, щоб вже наступного тижня можна було почати виділення грошей безпосереднє на модернізацію.

За її словами, на сьогоднішній день вже складено реєстр всіх котельних, які необхідно модернізувати, – це 31 тисяча котельних і більш як 72 тисяч котлів.

У свою чергу, керівник Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Сергій ЄРМИЛОВ зазначив, що вже підготовлено кілька десятків проектів щодо заміні котлів теплонасосами. Він звернувся до представників місцевих влад з проханням активізувати роботу з підготовки цих проектів, зазначивши при цьому, що в країні не вистачає професійних інженерів, щоб можна було провести аналіз стану котельних по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в березні підписала договір з Японією про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля саме квотами вуглекислого газу здатна принести найбільшу вигоду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, всього від продажу Японії квот на викид парникових газів Україна зможе одержати 4,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. У рамках Кіотського протоколу, який Україна ратифікувала в 2004 році, існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.