1+1 медіа подала заяву до кіберполіції на Newzmate про прихований майнінг на сайтах групи

Департамент 1+1 digital провів розслідування і виявив, що через API компанії Newzmate в браузери читачів новинних сайтів групи з домену api.traq.li завантажувався прихований скрипт Сoin-hive для видобутку криптовалюти Monero. Таким чином, шахраї збагачувалися за рахунок ресурсів комп'ютерів користувачів без їхнього відома. Після виявлення програма для майнінгу була видалена з усіх сайтів групи.

Програма потрапила на сайти медіагрупи після покупки сервісу електронних розсилок Traqli, розробником якого є Newzmate. Також редакції сайту ТСН.ua надходила пропозиція використовувати сервіс розсилки безкоштовно, але за умови використання скрипту для майнінгу. Така пропозиція була відхилена, але згаданий скрипт все одно потрапив на сайти групи.

Подібні дії підпадають під ст. 361 Кримінального кодексу («несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку»). Відповідну заяву вже подано до Департаменту кіберполіції Національної поліції.

Нагадаємо, що в кінці вересня цього року вже були відомі інциденти з використанням українських онлайн-ЗМІ для прихованого видобутку криптовалюти. Тоді скрипт для майнінгу Monero був виявлений у football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua, tochka.net та інших.

1+1 медіа закликає медіакомпанії до пильності, і рекомендує періодично перевіряти код новинних сайтів та рекламних модулів на предмет сторонніх програм.