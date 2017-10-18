В Одесі активісти через перенесення суду зірвали своє невдоволення на бездомних, кинувши їх у сміттєвий бак (відео)

В Одеському апеляційному адміністративному суді повинні були розглядати питання про скасування плану зонування територій міста - за позовом громадського діяча і журналіста Михайла Мейзерського.

Однак засідання не відбулося - суддя Андрій Федусик послався на зайнятість в іншій невідкладній справі і переніс розгляд.

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Позивач і його прихильники впевнені, що зонінг в його нинішньому вигляді був прийнятий з порушенням закону (без громадських слухань) і дає можливість бізнесменам хаотично забудовувати Одесу, включаючи центр міста та узбережжя. Відповідачем у справі виступає мерія.

Сьогодні в суд прийшли кілька десятків активістів. Вони наполягали на якнайшвидшому розгляді справи. При цьому не всі з них знали, якої саме.

Під стіни будівлі принесли сміттєві баки, на яких були написані прізвища суддів. Не дочекавшись рішення суду, протестувальники схопили двох бездомних (очевидці кажуть, що ті викрикнули перед цим ім'я відомого забудовника) і засунули їх у контейнер.

Як розповіла «Думской» представник позивача, представниця Світлана Подпала, вона не очікувала, що до будівлі суду прийде така велика кількість людей.

«Ми побоюємося, що будуть висловлені звинувачення, що йде тиск на суд. Ми нікого не кликали, а просто чекали винесення рішення. Зараз слухання відкладено ще на місяць. А в цей час, ви все знаєте, у нас розгортається будівельна експансія дуже серйозна», - зазначила Подпала.