Наступний тиждень розпочнеться грозовими дощами

11 травня на території України утримається мінлива хмарність. У західних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень і місцями у північних, Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, гроза, на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°, у західних, східних областях, Криму та Приазов`ї 18-23°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 22-24°.

10 травня температура води в Дніпрі біля Києва - 15° тепла, рівень води 469 см.