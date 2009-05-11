У Херсоні автомобілі забруднюють повітря сильніше, ніж... підприємства?

Автомобілі забруднюють херсонське повітря сильніше, ніж промислові підприємства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонського обласного управління екології.

За даними відомства, останнім часом в обласному центрі максимальні концентрації шкідливих речовин цієї групи перевищували максимально разові гранично допустимі концентрації з: діоксиду азоту - в 3,3–3,7 разу, з фенолу - в 1,6-2,6 разу, з оксиду вуглецю - в 1,2–1,4 разу, з формальдегіду - в 1,4 разу. При цьому повторюваність цих випадків в цілому по місту становила: з діоксиду азоту - 54,4%, з оксиду вуглецю - 4,1%, з фенолу - 17,7%, з формальдегіду - 0,7%.

Високий рівень забрудненості атмосфери в Херсоні облуправління пов`язує з великою кількістю автомобілів. Найзабрудненішою в місті продовжує залишатися площа Перемоги. Основними забруднювачами в цьому районі є залізничний переїзд, автотранспорт і меблева фабрика.