"Режимна територія": нардеп поскаржилася на безпідставні перевірки водіїв біля АП (відео)

Нардеп Вікторія Войціцька поскаржилася на перевірки водіїв в центрі Києва біля АП. Про це вона написала у Facebook.

"Піднімаюсь вулицею Лютеранською. За півкварталу до Адміністрації президента зупиняють кожну машину. Поліцейські, які явно зі старої когорти, не представляються і відразу вимагають відкрити багажник. Кожного водія. Зупиняюсь. Ні доброго ранку (то може і не обов'язково), ні імені/по-батькові/прізвища. Єдина фраза: "відкрийте багажник". На прохання пояснити, на підставі чого вимагають відкрити багажник, покликали "начальника". Начальнику також було ліньки представлятись. Артем з УДО без прізвища намагався переконати, що вулиця є "режимним об'єктом", - зазначила нардеп.

За словами Войціцької, він не зміг, чи не захотів ознайомити її з наказом, де визначено саме цю частину вулиці як "режимний об'єкт".

"Тобто, я мала повірити людині без прізвища та посвідчення та за його персональної вимоги відкрити багажник мого власного автомобіля, - тобто абсолютно безпідставно надати доступ до моєї приватної власності. Звичайно, обличчя "безіменного" співробітника УДО трохи змінилось, коли наприкінці нашого спілкування він побачив моє посвідчення... але я принципово до останнього не показувала його, бо вважаю, що до кожного українця має бути рівне ставлення, незалежно від наявності чи відсутності "корочки". - пояснила нардеп.

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"Кожен з нас має право бути поінформованим належним чином щодо заходів безпеки, часу, місця та форми їх застосування, а не ховатись за загальними фразами "режимний об'єкт", "відкрийте багажник", "вимога УДО", - додала вона.

Войціцька зазначила, що дана поведінка, зокрема відмова називати своє прізвище, законні підстави проведення обшуку майна є негідною для працівників державних силових структур.

Відповідно до п.4 ст.17 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», військовослужбовці Управління державної охорони України зобов'язані захищати і поважати конституційні права і свободи людини і громадянина, бути зразком високої культури, скромності та витримки.

Войціцька звернулася до керівництва УДО з проханням надати роз'яснення сьогоднішній ситуації та додала скан звернення до Управління Державної служби охорони.

Як повідомляв УНІАН, вночі близько 300 активістів провели мітинг на Банковій неподалік будівлі Адміністрації президента, вимагаючи внести законопроект про антикорупційний суд. Згодом вони повернулись в наметовий табір, розгорнутий на вулиці Грушевського та у Маріїнському парку біля Верховної Ради.