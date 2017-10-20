Кількасот мітингувальників вимагали від Порошенка внести закон про антикорупційний суд

Близько 300 активістів провели мітинг на Банковій неподалік будівлі Адміністрації президента, вимагаючи внести законопроект про антикорупційний суд. Згодом вони повернулись в наметовий табір, розгорнутий на вулиці Грушевського та у Маріїнському парку біля Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв та позафракційний Юрій Левченко повідомили активістам, що підготували президенту законопроект про створення Антикорупційного суду, та вимагають, аби глава держави вніс його на розгляд поточної парламентської сесії.

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"Нічого зараз не заважає Петру Порошенку це зробити", - заявив Соболєв.

"В нас вихід один, щоби Петро Порошенко зрозумів, що іншого шляху у нього немає. Або все відбувається за цивілізованими правилами і ми маємо Антикорупційний суд, де ми маємо відкриті процеси, де ми маємо справедливий суд і ми маємо справедливі вироки топ-корупціонерам, або він не буде президентом України за рішенням людей", - наголосив Соболєв.

Своєю чергою Левченко сказав, що проект закону про створення Антикорупційного суду був переданий президенту. Депутат сказав, що Порошенко має зареєструвати цей проект закону у парламенті.

Соболєв сказав, що активістам треба повертатися до наметового табору, щоби "ніхто на нього не напав".

"Сьогодні вночі ми разом з польовими командирами запропонуємо план наступних дій. Завтра вранці його оголосимо", - сказав Соболєв.

Після мітингу активісти повернулися до наметового табору. Люди чергують біля наметів та вечеряють їжею, яку готує польова кухня. Також на площі Конституції залишається стояти сцена, з якої лунає патріотична українська рок-музика.

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Станом на 21:05 на Грушевського і в Маріїнському парку перебуває близько 400 активістів.

В той же час, правоохоронці з Національної поліції та Національної гвардії продовжують чергувати вздовж будівлі Верховної Ради і на підходах до парламенту з боку усіх вулиць.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.