У Дніпрі презентували сучасну техніку для прибирання вулиць

Мер Дніпра Борис Філатов 20 жовтня презентував шість одиниць нової комунальної техніки для прибирання міських доріг. Під час заходу міський голова наголосив на тому, що сьогодні Дніпро вже повністю готовий до зими.

Водночас Борис Філатов додав, що з цього року дороги міста планується прибирати силами комунальних служб, а не підрядника.

«У нашому розпорядженні є близько 20 таких автомобілів, з ними ми закриємо потреби правого берега. Можу сказати одне – подібного обладнання немає навіть у столиці. Це автомобілі, які купували за індивідуальним замовленням», – зазначив мер Дніпра.

Зі свого боку, заступник міського голови Михайло Лисенко під час презентації техніки зауважив, що вартість придбаного становить 63 млн грн. Техніку застосовуватимуть для прибирання міста протягом усього року. Автомобілі обладнані солерозкидувачем і резервуарами з соляною рідиною.

«Уся техніка – європейського зразка, її ми вибирали на виставці. Це автомобілі марки Ford, проте на машинах встановлене обладнання й інших виробників», – розповів заступник міського голови.

Посадовець також додав, що в цілому цього року для міста закупили вже 12 машин. До кінця року планується придбати 10 одиниць малогабаритної техніки, щоб прибирати тротуари.