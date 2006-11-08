Відбудеться презентація 2-го видання ”Рівне/Ровно” і автограф-сесія Олександра Ірванця

У п’ятницю, 10 листопада у рамках Дев`ятого київського книжкового ярмарку "МЕДВІН: Книжковий світ – 2006" Олександр Ірванець презентуватиме свій роман “Рівне/Ровно”, що вийшов другим виданням у видавництві “Факт”. (Роман також вийшов у Польщі, наразі готується сербський і білоруський переклади). Відбудеться також автограф-сесія. Початок о 17:00. Експоцентр "Спортивний" НУФВСУ (вул. Фізкультури, 1, ст.м. Республіканський стадіон).