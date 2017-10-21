Російські ЗМІ вчергове розповсюдили фейки про "Євробачення-2017"

Низка пропагандистських сайтів у Російській Федерації та сайтів з тенденційним контентом в Україні подали фейкову інформацію про нібито виявлені багатомільйонні зловживання при проведенні пісенного конкурсу "Євробачення-2017". При цьому вказані ресурси покликаються на нібито висновки аудиту, проведеного Державною аудиторською службою України.

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За словами російських пропагандистів, сума зловживань становить 468 мільйонів гривень, хоча у офіційному листі-вимозі ДАСУ і в Акті ревізії дана цифра не фігурує взагалі. Висновки Державної аудиторської служби насправді виявили ряд незначних порушень, які підлягають виправленню у чітко визначені терміни або вже виправлені, проте не знайшов серйозних зловживань, про що йдеться в офіційному висновку ДАСУ після ретельної п’ятимісячної перевірки фінансової звітності та іншої документації організаторів “Євробачення”.

Виконавчий директор Національної суспільної телекомпанії України Олександр Лієв зазначив, що команда "Євробачення" впоралася з процесом і змогла зекономити і залишити на рахунках у держказначействі майже 150 мільйонів гривень, пише "Суспільне мовлення".

"Є окремі порушення, які виявлено, але вони не настільки масштабні. Вони на суму в 100 разів менші, ніж та, яка сьогодні звучить в ЗМІ. Серед них тих, які можна було б вважати сенсаційними, на мою думку, немає. Понад 400 мільйонів гривень - не значить, що ці гроші вкрадено. Мається на увазі, що є порушення процедури", - пояснив Лієв.

Він сказав, що команда, яка готувала "Євробачення", впоралася з цим процесом.

"Не зважаючи на те, що підготовка масштабного конкурсу тривала протягом трьох місяців, команда змогла не лише сформувати бюджет, а це майже 700 мільйонів гривень, які виділив Кабмін, але й залишила на рахунках держави майже 150 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що ці кошти підуть на розвиток суспільного мовлення в Украні. Зараз вони на казначейських рахунках", - додав Лієв.

Варто зауважити, що це – не перша спроба використання відверто недостовірної інформації з метою здійняти ажіотаж довкола “Євробачення”, в якому, як відомо, російська співачка Юлія Самойлова не змогла взяти участь через порушення українського законодавства (незаконний перетин кордону України – під час концерті в окупованому Криму). Російська Федерація неодноразово використовувала "Євробачення" як привід для створення нових пропагандистських фейків щодо України.

Як повідомлялося раніше, 19 жовтня посадовців Державної аудиторської служби України було впіймано у Вінницькій області на хабарі в 10 тисяч гривень.