Державний аудит організації "Євробачення" у Києві виявив порушення на суму більше 460 мільйонів гривень

Державна аудиторська служба виявила під час проведення "Євробачення" незаконні витрати та недоотримання Національною суспільною телерадіокомпанією коштів. Результати ревізії опубліковані на сайті відомства.

Зазначається, що вдалося попередити незаконні витрати на суму 2,8 млн грн в результаті виявлення завищених обсягів наданих послуг (робіт), які планувалися виконавцями для надання Національній суспільній телерадіокомпанії та ще не були оплачені. Держаудит також виявив порушення при веденні бухгалтерії та при проведенні закупівель на загальну суму 468,7 млн грн.

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"Крім того, зустрічні звірки у суб'єктів господарювання не підтвердили інформацію, яку було ними надано на тендер. Було встановлено, що, не маючи власних можливостей надати послуги згідно з умовами договору, деякі переможці тендерів залучали субпідрядників за меншу ціну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одне із підприємств закупило та орендувало металодетекторів на суму 1,2 млн грн лише після перемоги у тендері, надавши їх в оренду на два тижні ПАТ "НСТУ" вже за 2,7 млн гривень.

Половина із витрачених коштів (250 млн грн із 522 млн грн) спрямовано закордонним компаніям, яких перевірити практично неможливо, повідомила Державна аудиторська служба.

Контрольний захід проводився відповідно до доручення Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та під особистим його координуванням.

Про результати ревізії поінформовано Кабінет Міністрів України та Держкомтелерадіо. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів, які нададуть належну оцінку діям окремих посадових осіб ПАТ «НСТУ», що були відповідальні за організацію та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Як зазанчає служба, раніше продюсер "Євробачення" Павло Грицак заявив у ЗМІ, що аудитори, які перевіряли організаторів конкурсу, спотворюють дійсність.