В Івано-Франківську в дитячому садку отруїлися п'ятеро дітей

В Івано-Франківську у дитячому садочку отруїлося 7 осіб, з них п'ятеро дітей. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживсулужби в Івано-Франківській області, станом на 12 годину, 22 жовтня в обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт середньої важкості госпіталізовано семеро осіб, серед яких п`ятеро дітей, які є вихованцями ДНЗ №30 «Ластівка».

Двоє дорослих – працівники цього ж закладу.

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Спеціалісти міського управління Держпродспоживслужби проведено епідрозслідування, обстеження харчоблоку, де харчувалися діти, відібрано проби води, сировини та продукції, з якої готувалася їжа, для лабораторного дослідження.

"Причини захворювання буде встановлено після закінчення розслідування та проведення відповідних лабораторних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Міський департамент освіти зобов`язали призупинити роботу дитячого садка до встановлення причин захворювання.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові 12 осіб отруїлися, поївши в ресторані "Панська чарка".