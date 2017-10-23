У Харкові стан двох постраждалих у резонансній ДТП покращується

У Харкові стан двох постраждалих внаслідок ДТП на вулиці Сумській покращується. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської ОДА.

«Усі приблизно в тому ж стані, що й раніше. Покращення в однієї з сестер, друга – так само у важкому стані. Вагітна спить (у стані медикаментозного сну – УНІАН), загальний стан у неї також покращується», - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткненням із «Фольксвагеном» автомобіль «Лексус» вилетів на тротуар, де стояли люди. Внаслідок ДТП загинули п’ять людей, ще шість отримали травми, у тому числі дві сестри та жінка на сьомому місяці вагітності

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.